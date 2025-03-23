طقس الاثنين| الأرصاد تعلن مفاجأة لمحبي الصيف

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد، الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة لطقس الاثنين، لتكون العظمى بالقاهرة 25 درجة والصغرى 15، فيما تكون العظمى بالسواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 14.

طقس الاثنين

وأفادت هيئة الأرصاد بأن درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس الاثنين على شمال الصعيد 27 درجة للعظمى و12 للصغرى، وجنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و15 للصغرى.



وذكرت أن درجات الحرارة تصل ذروتها يومي الأربعاء والخميس، لتصل إلى 36 درجة مئوية في محافظات الصعيد، ويسود خلال هذه الفترة طقس حار نهارًا على أغلب المناطق، نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الطقس خلال هذا الوقت من العام، واتباع الإرشادات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان السلامة على الطرق وتجنب أي مخاطر محتملة.

فى السياق ذاته، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن اليوم، الأحد، هو الأخير لانخفاض درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد غدا بمرتفع جوي، وستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 26 درجة.

وتوقعت “غانم” أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، وقد تصل العظمى في القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع لأكثر من 33 درجة مئوية.

وقالت إن الذروة ستكون يومي الخميس والجمعة، ولكن مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

