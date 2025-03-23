طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس اليوم الأحد معتدل نهارًا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، على أن تكون حالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل ،وارتفاع الأمواج يصل من 1:1.5 متر.



ونوهت هيئة الأرصاد ، أن بدء الموجة الحارة اعتبارًا من يوم الأربعاء 26 مارس، لتشهد البلاد أجواء حارة نهارًا على معظم الأنحاء وتسجل القاهرة 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الطقس ليلًا مائل للبرودة على جميع المحافظات .

طقس اليوم



أفادت هيئة الأرصاد ، أن حالة الطقس المتوقعة، مُعلنة عن عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب التأثر بمرتفع جوى يضرب البلاد .

درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأحد

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 23 12

بنها 22 14

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 23 11

نخل 20 06

كاترين 18 04

الطور 23 12

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 20 13

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 23 10

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 23 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 11

أبو سمبل 26 12

مكة 31 20

المدينة 28 17

الرياض 23 11

المنامة 24 19

أبو ظبي 33 22

الدوحة 28 20

الكويت 25 12

دمشق 18 05

بيروت 18 14

عمان 16 06

القدس 16 05

غزة 18 13

بغداد 23 09

مسقط 31 25

صنعاء 25 11

الخرطوم 31 17

طرابلس 32 21

تونس 22 12

الجزائر 17 11

الرباط 16 10

درجات الحرارة المتوقعة في مدن وعواصم العالم

أنقرة 16 04

إسطنبول 17 12

إسلام آباد 31 16

نيودلهي 33 19

جاكرتا 32 25

بكين 28 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 24 10

أثينا 18 13

روما 18 12

باريس 15 06

مدريد 11 02

برلين 15 06

لندن 16 08

مونتريال 01- 05-

موسكو 07 05-

نيويورك 09 04

واشنطن 12 07

نواكشوط 34 20

أديس أبابا 23 13

