الأرصاد تكشف عن طقس متقلب| أمطار وشبورة مع توقعات بارتفاع الحرارة حتى الخميس.. تفاصيل

تصدر السؤال عن حالة الطقس في المحافظات محرك البحث "جوجل"، اليوم السبت 22 رمضان الموافق 22 مارس 2025، في ظل عودة الأجواء الشتوية بعد فترة من الاستقرار النسبي في الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تقريرا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية لهذا اليوم.

ووفقا للتقرير، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

بالنسبة لحالة البحر، أفادت الهيئة بأن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال مع اضطراب نسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و 3 متر، والرياح تأتي من الاتجاه الشمالي الغربي.

أما البحر الأحمر، فهو في حالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، والرياح أيضا شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد، وباردا ليلا في أغلب المناطق، خاصة في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

كما توقعت الهيئة فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرصا أخرى لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، أما الرياح فستكون معتدلة إلى نشطة في معظم المناطق، مع حالة سماء بين غائم جزئي ومشمس.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة طوال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، مع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الخميس

توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة من السبت 22 مارس إلى الخميس 27 مارس 2025.

أما عن طقس اليوم، فكان من المتوقع فرصة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح في معظم المناطق.

والأحد 23 مارس 2025، من المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الإثنين 24 مارس 2025.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة

العظمى 20 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 12

سوهاج

العظمى 22 درجة

الصغرى 09

قنا

العظمى 23 درجة

الصغرى 12

أسوان

العظمى 24 درجة

الصغرى 12 درجة