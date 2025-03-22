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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. طقس الأسبوع الرابع من رمضان

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة طوال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، مع تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياع على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت 22 مارس، نهارا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

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استمرار الانخفاض الأرصاد درجات الحرارة رمضان الأسبوع الرابع

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