انتبه إليها.. علامة في عينيك تنذر باقتراب إصابتك بسكتة دماغية

قد تنذر علامة في العين بـ سكتة دماغية أكثر خطورة، حيث تحدث سكتة العين بسبب نقص تدفق الدم الكافي إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري، وهو ما يعبر عن حالة خطيرة ولكنها قابلة للعلاج إذا تم تشخيصها مبكرا.

ومع ذلك، قد ينذر هذا الأمر بخطر الإصابة بسكتة دماغية أكثر خطورة، كما تحذر هارفارد هيلث.



علامات يجب البحث عنها تشير للإصابة بسكتة دماغية

يمكن أن تؤدي هذه الانسدادات إلى تغيرات مفاجئة في الرؤية مثل عدم الوضوح أو المناطق المظلمة أو الظلال، وهناك علامة مهمة أخرى هي أنه عندما تحدث ضربة العين، فإنها تحدث دائما تقريبا في عين واحدة فقط.

خطر فقدان البصر

ووفقا للبيانات، تعود الرؤية لدى 80 في المائة من الحالات عن حدوث انسداد أقل خطورة في الشرايين الأصغر ومع ذلك، إذا تأخر العلاج، فقد يكون له عواقب وخيمة على الرؤية بسبب نقص تدفق الدم إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري.

وعندما ينقطع العصب البصري تماما عن إمدادات العناصر الغذائية والأكسجين، يمكن أن يحدث تلف في الأنسجة العصبية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

أول علامة في الصباح

ووفقا لموقع جامعة بنسلفانيا، يلاحظ معظم الأشخاص الذين يعانون من سكتة دماغية في العين فقدان الرؤية في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح، ويرتبط فقدان الرؤية هذا بعدم وجود ألم.

وبالنسبة لنوع فقدان البصر، يوضح الموقع الإلكتروني أن بعض الأشخاص يلاحظون منطقة مظلمة أو ظلال في رؤيتهم وهو ما يؤثر على النصف العلوي أو السفلي من مجالهم البصري، وتشمل الأعراض الأخرى فقدان التباين البصري وكذلك حساسية الضوء.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

ووفقا ل Penn Medicine، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكبيرة ويتناولون أيضا دواء الفياجرا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، على الرغم من أن العلاقة ليست مفهومة جيدا حتى الآن، يمكن أن يعرضك شكل القرص البصري أيضا لخطر أكبر للإصابة بالحالة، يجب أن تدخل الألياف العصبية التي تنتقل إلى الدماغ وأسفل العصب البصري إلى العين من خلال ثقب أو فتحة تعرف باسم الثقبة البصرية، إذا كانت الثقبة للشخص أصغر من المتوسط، فقد يتسبب ذلك في ازدحام الأعصاب البصرية.

التشخيص السريع للتعافي الناجح يجب على الأشخاص الذين يصابون بفقدان مفاجئ للرؤية رؤية خبير صحي على وجه السرعة. من الناحية المثالية، يجب تشخيص السكتة الدماغية في العين في غضون أربع ساعات من أجل إزاحة الجلطة عن طريق تدليك العين.

المصدر: timesofindia

