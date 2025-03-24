سحورك عندنا| طريقة عمل طاسة فول بالزبادي مع طاسة البطاطس بالبيض

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، مقدمة برنامج العزومة، عبر قناة بانوراما فود، طريقة عمل طاسة فول بالزبادي مع طاسة البطاطس بالبيض، فهي أطباق سهلة ومميزة يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة سحور رمضان.



طريقة عمل طاسة فول بالزبادي

المقادير

فول مدمس

ثوم مفروم

طحينة

زبادي لبنيتا

عصير ليمون

زيت

كزبرة جافة

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في طاسة على النار، نضع الزيت والثوم، وبمجرد لأن تظهر رائحته؛ نضع الفول ونقوم بهرسة نصف هرسة، ونضيف نصف كمية الطماطم وبقدونس، ونتبل بالملح والكمون.

في بولة خارجية نضع الزبادي والطحينة والزيت والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ونقلبهم جيدا.

نضع الفول في الطبق، ثم نضيف الصوص على الوجه، ونزينه مرة أخرى بالطماطم والبقدونس، ويقدم.

طريقة عمل طاسة البطاطس بالبيض



المقادير

نصف كيلو بطاطس مبشورة

4 بيضات

نصف كوب بسطرمة

كوب جبنة موتزاريلا

مكعب زبدة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في طاسة على النار، نضع مكعب زبدة والبطاطس، ونقلبهم مع رشة من البابريكا والكمون وملح وفلفل أسود.

نغطي الخليط حتى يطهى تماما، ثم نرفع الغطاء ونضع البسطرمة ونقلبها، ثم البيض والجبن على الوجه ونغطي مرة أخرى حتى تمام الطهي، وتقدم.