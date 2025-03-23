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مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9: مايان السيد تفسد العلاقة بين والدتها ورانيا يوسف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9: مايان السيد تفسد العلاقة بين والدتها ورانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد
نص الشعب اسمه محمد
شروق سلامة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” تطورات مثيرة ومفاجآت غير متوقعة، حيث واصلت سارة (مايان السيد) تنفيذ خطتها الذكية بمساعدة محمد (عصام عمر) لإفساد العلاقة بين والدتها فاطمة (رانيا يوسف) وصديقتها ميرفت (شيرين)، في محاولة منها لإعادة التوازن لحياتها وإبعاد ميرفت عن والدتها.

سارة تحيك خطة محكمة للإيقاع بـ ميرفت

بدأت سارة خطتها بإقناع خالها حسن بالتقرب من ميرفت، مما يدفعها للابتعاد عن والدتها، لتُفقد فاطمة الثقة في صديقتها المقربة. 

ولم تكتفِ بذلك، بل أوهمت والدتها بأنها انفصلت عن محمد وتفكر في العودة لفادي (كريم سامي)، ابن خالتها، الذي كانت ترغب فاطمة في تزويجها له منذ البداية.
 

مفاجأة جديدة.. صور تُثير الشكوك

استمرت سارة في تنفيذ خطتها، حيث عرفت مي (هاجر السراج) على فادي، لتلتقط لهما صورًا توحي بأنهما على علاقة، مما يسهم في تعزيز الشكوك حول ميرفت، حيث تبدو وكأنها تسعى لسرقة فادي من سارة.
 

هل ستنهار العلاقة بين فاطمة وميرفت؟

خلال الحلقة، سعت سارة لإقناع والدتها بأن ميرفت ليست صديقة وفية، بل تستغلها وتتركها تتحمل أعباء العمل وحدها، بينما تستفيد هي من الأرباح دون أي مجهود.

وفي النهاية، نجحت سارة في خلق شرخ كبير بين والدتها وصديقتها، مما أدى إلى توتر العلاقة بينهما، وفتح المجال أمام محمد ليعود بقوة إلى الساحة مجددًا.

قصة مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”

المسلسل يقدم إطارًا كوميديًا اجتماعيًا حول مهندس تكييفات يُدعى محمد، يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، لكنه يجد نفسه في سلسلة من المواقف والتحديات الطريفة أثناء محاولته التوفيق بينهن.

أبطال المسلسل
   

 •    عصام عمر (محمد)
    •    رانيا يوسف (فاطمة)
    •    مايان السيد (سارة)
    •    هاجر السراج (مي)
    •    محمد محمود
    •    شيرين (ميرفت)
    •    كريم سامي (فادي)
 

والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج: عبد العزيز النجار.

ويواصل المسلسل تقديم مواقف كوميدية مشوقة، حيث تنعكس العلاقات الاجتماعية والتحديات العائلية بطريقة تجمع بين الطرافة والذكاء، ما يجعله يحظى باهتمام الجمهور.

مايان السيد نص الشعب اسمه محمد رانيا يوسف

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