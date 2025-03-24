دنيا ماهر تكشف لصدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل منتهي الصلاحية

تألقت الفنانة دنيا ماهر في مسلسل منتهي الصلاحية و الذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025

قالت دنيا ماهر في تصريحات خاصة لصدى البلد “ بجسد شخصية صفاء أخت صالح (محمد فراج)”.

وأضافت دنيا ماهر: “اللي حمسني للمسلسل منتهي الصلاحية موضوع المسلسل مهم جدا المراهنات الإلكترونية ، سعيدة بالعمل مع المخرج تامر نادي مخرج مبدع استمتعت بالعمل معه ومع كل فريق العمل”.

استطردت دنيا ماهر “ردود الفعل جميلة جدا و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون”.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل يتعرض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه ينخرط في عالم المراهنات، مما يضعه في العديد من التحديات والمغامرات.

المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، دنيا ماهر ، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، وجاسيكا حسام الدين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.