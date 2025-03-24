قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة: مهلة أسبوع لـ زيزو لحسم ملف تجديده مع الزمالك
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم
في الركبة.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان.. يفتح لك أبواب الخير
سحورك عندنا| طريقة عمل طاسة فول بالزبادي مع طاسة البطاطس بالبيض
شيري تكشف النقاب رسميًا عن أريزو 8 برو.. وهذا سعرها عالميًا
الدفاع الروسية: إسقاط نحو 40 مسيرة أوكرانية في هجمات متفرقة
إسبانيا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا على حساب هولندا بركلات الترجيح
ألمانيا تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تعادل مثير مع إيطاليا
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
مسلسل الحلانجي.. عبير صبري تتزوج محمد رجب كـ محلل بعد انفصالها
بعد أنباء توقيعه مع الأهلي.. حسين لبيب يهدد: زيزو ليس للبيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا ماهر تكشف لصدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل منتهي الصلاحية

الفنانة دنيا ماهر
الفنانة دنيا ماهر
أوركيد سامي

تألقت الفنانة دنيا ماهر في مسلسل منتهي الصلاحية و الذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025

قالت دنيا ماهر في تصريحات خاصة لصدى البلد “ بجسد شخصية صفاء أخت صالح (محمد فراج)”.

وأضافت دنيا ماهر: “اللي حمسني للمسلسل منتهي الصلاحية موضوع المسلسل مهم جدا المراهنات الإلكترونية ، سعيدة بالعمل مع المخرج تامر نادي مخرج مبدع  استمتعت بالعمل معه ومع  كل فريق العمل”.

استطردت دنيا ماهر “ردود الفعل جميلة جدا و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون”.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول رجل يتعرض للظلم ويدخل السجن، وبعد خروجه ينخرط في عالم المراهنات، مما يضعه في العديد من التحديات والمغامرات.

المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، دنيا ماهر ،   محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، وجاسيكا حسام الدين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. 

الفنانة دنيا ماهر اخبار الفن نجوم الفن مسلسل منتهي الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تارا عماد

بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد

جانب من التكريم

تكريم 200 طفل من الأيتام بشبرا الخيمة بحلول عيد الفطر

مجلس النواب

برلماني: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال خطوة لتحسين بيئة الأعمال

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد