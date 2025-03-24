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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد عن أرقام محمد صبحي مع الزمالك: دخل في مرماه أهداف أكثر من عدد الماتشات

بعد خسارة الزمالك ..إعلامي ينتقد ارقام محمد صبحي : مفيش حارس غيره دخل في مرماه اهداف اكتر من عدد الماتشات
بعد خسارة الزمالك ..إعلامي ينتقد ارقام محمد صبحي : مفيش حارس غيره دخل في مرماه اهداف اكتر من عدد الماتشات
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، بالأرقام عن تراجع أداء محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأبيض بعد خسارته من بتروجيتن في كأس عاصمة مصر.


وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرقام محمد صبحي مع الزمالك:

لعب 52 مباراة

دخل مرماه 60 هدف

37 مباراة اهتزت شباكه فيها

15 مباراة فقط كلين شيت

4590 دقيقة لعب
شباكه تهتز بهدف كل 76 دقيقة

وأتم: "مفيش حارس غيره في التاريخ لعب للأهلي أو الزمالك ودخل مرماه أهداف اكتر من عدد الماتشات اللي لعبها".


ويستمر محمد صبحي، في قيادة حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهته القادمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي لكأس مصر، يوم 28 مارس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة للمباراة

وتشاهدون مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 الناقل الحصري لمباريات المسابقة المحلية.

محمد صبحي الزمالك بتروجيت خالد طلعت أرقام محمد صبحي نصف نهائي كأس مصر سيراميكا

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