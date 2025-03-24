موقف حسين الشحات من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يعود حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، للظهور فى التشكيل الأساسى للفريق بمباراة الطلائع المقبلة، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة.

ويرغب كولر فى إشراك حسين الشحات فى مباراة الطلائع ضمن خطة تجهيزه لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، اليوم 24 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.