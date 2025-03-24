بني سويف.. تكريم الأمهات المثاليات في احتفال المنطقة الأزهرية بليلة القدر

نظمت منطقة بني سويف الأزهرية بإشراف الدكتور أحمد السيد مكى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية حفلا لتكريم الأمهات المثاليات ضمن الإحتفال بليلة القدر، بحضور الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ رضا عبدالحليم مدير إدارة الوعظ ببنى سويف، والدكتورة هبة عبدالعظيم مدير اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، ولمياء سعد العربى المجلس القومى للمرأة وهيام حسن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنطقه الأزهرية.

وتم في الحفل تكريم الطالب حازم مصطفى ياسين، ذوي الهمم والحاصل على المركز الثالث بمسابقه تحدى القراءة الموسم الثامن على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم مسؤولى العلاقات العامة بالمنطقة.

محافظ بني سويف يتابع سير منظومة العمل بالوحدات المحلية والقطاعات سكرتير بني سويف يبحث تسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري الشاملة محافظ بني سويف يُناقش استعدادات كل القطاعات لعيد الفطر المبارك محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة للتفتيش المالي والإداري

في سياق آخر، تابع الدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الأربعاء، اختبارات مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للمتقدمين من الأروقة الأزهرية وطلاب المعاهد، المنعقدة بمقر الإدارة التعليمية بالمنطقة، حيث أكد على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة.

وشدد على تحري الدقة في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه. وتجرى المسابقة بنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة ضمانًا للدقة والحياد، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من معلمي الحاسب الآلي، وذلك تحت إشراف إدارتي الكمبيوتر التعليمي وشئون القرآن بالمنطقة.