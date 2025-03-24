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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الدعاء لوالدته.. آخر ما نشره الفنان محمد صلاح حايس قبل رحيله

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلنت أسرة الفنان محمد صلاح حايس، عن استقبالها العزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية. 

وكان آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس خلال الساعات الماضية عبر حسابه علي فيسبوك، هو الدعاء لوالدته، قائلًا: ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي.

وكان قد نشر الفنان الراحل محمد صلا حايس منشور قبل وفاته بثلاثة أيام أعلن فيه عن ختمه للقرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان . 

وتوفي محمد صلاح حايس، خلال الساعات الماضية بحسب ما أعلنه نجل شقيقه، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب نجل شقيق الفنان الراحل محمد صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمى محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

الفنان محمد صلاح حايس الراحل الفنان محمد صلاح حايس أسرة الفنان محمد صلاح الحايس

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