محافظ المنيا: ضبط 106 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز

وجه اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، لضمان توافر السلع الغذائية والتأكد من جودتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى ضبط 106 مخالفات تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

وشدد المحافظ ،على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 86 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ،ما بين نقص وزن ،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات ، عدم وجود ماكينة صرف ، عدم نظافة أدوات العجن والرغف ، عدم إعطاء بون صرف ، وعدم وجود سجلات ، وتجميع دقيق ، و20 مخالفة في مجال الأسواق والأسعار ، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ، وبيع سلع مجهولة المصدر ،وبيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم مصادرة كميات من الأسمدة والمبيدات والسجائر بدون فواتير، والتحفظ على 15 شيكارة دقيق و34 كرتونة مكرونة و20 كرتونة خل أبيض ، وعدم ممارسة نشاط لمحطة وقود ، وإدارة محطة وقود بدون ترخيص ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكداً على استمرار الجهود والحملات الرقابية لضبط الأسواق، حفاظاً على حقوق المواطنين .