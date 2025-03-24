أبطال شهادة معاملة أطفال يفاجئون صناع قهوة المحطة في موقع التصوير ويشيدون بنجاحه

قام النجوم محمد هنيدي وصبري فواز وسما ابراهيم والسيناريست محمد سليمان عبد المالك واحمد سلطان وفريق عمل مسلسل (شهادة معاملة أطفال) بزيارة موقع تصوير مسلسل (قهوة المحطة) في مدينة الإنتاج الإعلامي ولقاء المخرج إسلام خيري والمشرف العام على المسلسل المنتج عمرو كمال والنجوم أحمد خالد صالح وعلاء مرسي ومحمد الدسوقي وتهنئتهم على النجاح الكبير الذي يحصده المسلسل منذ اليوم الأول لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.



يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهاله صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان واحمد ماجد وغيرهم الكثير.



ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله، إلا انه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي مميز.

هذا ومازالت مسابقة المسلسل مستمرة والتي أعلن عنها صناع مسلسل ( قهوة المحطة) قبل موعد عرضه تقدر قيمتها بمليون جنيه مصري لمن يصل لقاتل مؤمن، وتوزع على ٢٠ فائز بقيمة مالية ٥٠ الف جنيه لكل منهم.