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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بنيران صديقة.. مصرع شاب بطلق نارى أثناء صيد الحمام بقنا

جثة
جثة
يوسف رجب

لقى شاب مصرعه، بطلقات نارية خاطئة، على يد صديقه خلال صيد الحمام بصحراء قرية أبومناع التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلقات نارية بصحراء قرية أبومناع التابعة لمركز دشنا.

وتبين من المعلومات الأولية مصرع شاب فى منتصف العقد الثانى من العمر، بطلقات نارية خاطئة، خلال صيد الحمام فى المنطقة الصحراوية بقرية أبومناع بدشنا.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى بفاو.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مركز دشنا طلقات نارية صيد الحمام مصرع شاب قرية أبومناع

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