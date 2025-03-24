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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين الموافقة علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن  المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة " تأمين" ليكون نص المادة :
مادة (20)
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وأكدت النائبة ايرين سعيد أن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن  نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة  أثارت عدة مشكلات علي أرض الواقع عند طرحها  علي الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات ، مشيرة إلى أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين أفضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين و الدراسات الاكتوارية  سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة ، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.

وأعلنت الحكومة موافقتها علي المقترح  ، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي علي المقترح بأن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.

الجلسة العامة بمجلس النواب الأضرار الأخطاء الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض صندوق تأمين حكومي

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