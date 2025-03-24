قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لسرقات التيار.. تركيب عدادات كهرباء لعربات الباعة الجائلين والأكشاك رسميًا
استعدادًا للمونديال.. المغرب ينفذ مشروعات طرق بـ 12.5 مليار درهم
موجة حارة تبدأ اليوم.. الأرصاد تكشف عن تغيرات جوية كبيرة الأيام المقبلة
قرار عاجل بمنح طلاب المدارس إجازة أسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك
إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مخيم البريج وسط قطاع غزة
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة
رد اتحاد الكرة على اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة .. خاص
النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

شهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية.

وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

موعد اجازه عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

أحمد العوضي في إمبابة

فوضى وصراخ واشتباكات.. الشرطة تتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من تجمهر إمبابة

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. المواعيد الرسمية وموعد صلاة العيد

ترشيحاتنا

وزير العمل يعتمد قرار الصرف

صرف 1.6 مليون جنيه لأُسر 8 من العمالة غير منتظمة ضحايا حوادث

فرص العمل المتاحة

فرصة عمل لأفراد أمن في الخارج براتب 20 ألف جنيه شهريًا

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

لا تساوم على مبادئها.. مجدي البدوي يحذر من تشويه متعمد لصورة مصر

بالصور

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل إفطار لشيوخ وعواقل محافظة مطروح| صور

المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح
المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح
المنطقة الغربية العسكرية تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل محافظة مطروح

حرس الحدود توجه ضربة قاصمة للمهربين .. إحباط تهريب أسلحة ومخدرات للبلاد

قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة
قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة
قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

تعرف على فوائد لحم الأرانب وعلاجها لبعض الأمراض

تعرف فوائد لحم الأرانب وعلاجها لبعض الأمراض
تعرف فوائد لحم الأرانب وعلاجها لبعض الأمراض
تعرف فوائد لحم الأرانب وعلاجها لبعض الأمراض

15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب

15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب
15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب
15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب

فيديو

حسن الرداد

عاوز أمثل رعب واخترنا بـ"عقبال عندكو" نماذج واقعية.. حسن الرداد في تصريحات نارية

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد