حسام موافي يكشف التشخيص الصحيح لتحليل البول.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند الحديث عن وجود خلايا صديدية في البول بكميات تتجاوز المائة، متسائلًا: "كيف علمت أنها خلايا صديدية؟".

وقال حسام موافي في برنامجه “ربي زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”،: "التشخيص الصحيح لتحليل البول يجب أن يعتمد على تحديد نوع البكتيريا المسببة، لأن وجود خلايا بيضاء في البول؛ قد يكون ناتجًا عن وجود حصوات في الكلى، وليس بالضرورة بسبب التهاب بكتيري.

السمنة المفرطة

وحذر حسام موافي من خطورة السمنة المفرطة على مرضى السكري، مشددًا على أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى كارثة صحية.

وقال حسام موافي، إن السمنة المفرطة تستهلك كميات كبيرة من الأنسولين، مما يزيد من صعوبة السيطرة على مرض السكري ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة.