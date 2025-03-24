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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الأم أيقونة العطاء ودورها عظيم فى بناء الأجيال

محافظ المنيا خلال الاحتفال
محافظ المنيا خلال الاحتفال
ايمن رياض

كرم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الأمهات المثاليات الموظفات بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية لعام 2025، والأم المثالية بمحافظة المنيا الفائزة ضمن مسابقة الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمسرح المحافظة، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الأسرة المصرية الموافق 21 مارس من كل عام وتكريم المرأة المصرية ، بهدف تعزيز دور الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع.

وأوضح المحافظ أن تكريم الأمهات المثاليات هو تقدير لما يبذلنه من جهد وتضحيات في سبيل بناء أسر متماسكة ومجتمع قوي، مشيرًا إلى أن الأم أيقونة العطاء والركيزة الأساسية في نهضة الوطن.

كما وجه التحية لكل أم مصرية، معربًا عن فخره بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن احتفالية تكريم الامهات المثاليات هذا العام تأتى تزامناً مع روحانيات شهر رمضان المعظم ومع احتفالنا بعيد المنيا القومي بمرور 106 عاماً على ثورة الكفاح والصمود التي كان للمرأة المصرية في نجاحها دور كبير.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية اجتازت خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة، الذي يحظي باهتمام ورعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع.

وخلال الاحتفالية، كرم المحافظ 20 سيدة من موظفات الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له بتسليمهن شهادات تقدير كما تم تسليم هدايا مالية وعينية مقدمة من المجموعة العربية الإيطالية متمنياً لهن دوام مسيرة العطاء في رحلتهن ، كما تم تكريم المهندسة سناء فؤاد إلياس، الفائزة بالأم المثالية بمحافظة المنيا على مستوى الجمهورية.

وقدم المحافظ تهانيه القلبية للمكرمات منهن، لافتاً إلى انهن صاحبات قصص كفاح عامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، مثمناً دور الأم وعلو منزلتها في حياة أبنائها ومجتمعها.

وتضمنت الاحتفالية، فقرات فنية وغنائية متنوعة من فرقة الانشاد الديني بالمنطقة الأزهرية ، كما قدم كورال مدرسة النيل الدولية وفريق المايسترو عصام الشاذلي فقرات غنائية حازت على إعجاب وتقدير الحضور.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة، فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة الأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أمانى تامر وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة مدارس النيل الدولية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المحلية ومديرى إدارات الديوان العام.

المنيا محافظ المنيا الام المثالية

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