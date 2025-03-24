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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي للمواطنين: لو حسيت بألم في الصدر روح اكشف فورا

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن أي شخص يشعر بألم في الصدر يجب أن يخضع للفحص الطبي فورًا، خاصة طلاب الثانوية العامة، وذلك لتحديد ما إذا كان الألم ناتجًا عن التوتر النفسي أم أنه علامة على ذبحة صدرية.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تورم الذراعين قد يكون له أسباب مختلفة، من بينها انسداد الأوعية الليمفاوية، وهو ما قد يؤدي إلى انتفاخ اليد ويجعل علاجه صعبًا، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص قد يتوهمون وجود هذا التورم دون سبب حقيقي.

التورم قد يكون ناتج عن مشكلة في الكلى


وأضاف موافي أن التورم قد يكون ناتجًا عن مشكلات في الكلى، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب للتأكد من السبب واتخاذ الإجراء الطبي المناسب.
 

موافي حسام موافي اخبار التوك شو ربي زدني علما الذبحة

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