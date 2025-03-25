حسام موافي يحذر من تجاهل تورم الذراعين.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من تجاهل تورم الأذرع، مشيرًا إلى أنه قد يكون له أسباب متعددة، أبرزها انسداد الأوعية الليمفاوية، وهو ما يؤدي إلى انتفاخ اليد ويجعل علاجه صعبًا.

وأوضح أن بعض الأشخاص قد يتوهمون وجود التورم دون سبب طبي واضح.

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التورم قد يكون ناتجًا عن مشكلات في الكلى، وهو ما يستدعي استشارة الطبيب فورًا للتأكد من السبب واتخاذ الإجراء الطبي المناسب.

حسام موافي.. لو حسيت بألم في الصدر «اكشف»

في سياق آخر، شدد الدكتور حسام موافي، على ضرورة الفحص الطبي لأي شخص يشعر بألم في الصدر، خاصة طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الكشف الطبي هو السبيل الوحيد لمعرفة ما إذا كان الألم ناتجًا عن التوتر النفسي، أم أنه مؤشر على ذبحة صدرية.