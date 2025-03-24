مسلسل الغاوي الحلقة 9.. عائشة بن أحمد تتلقى تهديدا من عمرو عبدالجليل

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الغاوي، تطورات مثيرة حيث تلقت فاطمة (عائشة بن أحمد) أثناء قيادة سيارتها، اتصالا من شخص عرف نفسه بأنه منتج سينمائي، وطلب منها أن يلتقي معها في مقر شركته للاتفاق على عمل جديد بينهما.

وفوجئت فاطمة عند وصولها إلى الشركة بوجود الخواجة (عمرو عبد الجليل)، الذي يطلب منها أن تسلمه شمس (أحمد مكي)، لكن فاطمة أنكرت معرفتها لـ شمس، مما اضطر الخواجة إلى مواجهتها بأخر رسالة بينها وبين شمس.

وهدد الخواجة، فاطمة، في حال أنها لم تخبره عن مكان شمس وتقوم بتسليمه له، أنه سيقوم بنشر تسجيلاتها مع الطبيبة النفسية، التي تحتوي على العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية وعن والدها، مما يضع فاطمة في صدمة وحيرة.

مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.