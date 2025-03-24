الكرة الذهبية تدفع صلاح للبقاء في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مستجدات بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.



ووفقًا لصحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، فإن محمد صلاح كان من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد موسم فردي مميز سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، إلا أن إقصاءه من البطولة الأوروبية غيّر مسار خططه المستقبلية.



وأوضحت الصحيفة أن صلاح كان يأمل في موسم مثالي يتوج فيه بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن الخروج من دوري الأبطال مثل ضربة قوية له، ما دفع الأمور حول استمراره مع ليفربول وتقبله عرض النادي لتجديد عقده.



وأضافت الصحيفة أن فرص صلاح في التتويج بدوري أبطال أوروبا أو الاقتراب من الكرة الذهبية في سن الـ32 ستكون محدودة، وأنه لا يرغب في إنهاء مسيرته الطويلة في آنفيلد بخيبة أمل.

حقيقة انتقال صلاح الدوري السعودي :



وأشارت إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في الوقت الراهن أمر مستبعد، رغم تلقيه عروضًا مغرية، إلا أن مصادر داخل النادي أكدت أن اللاعب أعطى الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات بشأن تجديد عقده لموسم إضافي وزيادة راتبه.



واختتمت التقارير بالقول إن محمد صلاح قرر البقاء مع ليفربول لمدة موسم آخر، في محاولة لتحقيق دوري أبطال أوروبا والتتويج بالكرة الذهبية في عام 2026.

