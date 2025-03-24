كريم حسن شحاتة: لعبت بناشئي الزمالك ولم أحصل على فرصة للمشاركة في الفريق الأول

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن المسؤولية تقع على عاتق الأندية، التي يجب أن تفرض الالتزام والانضباط داخل صفوفها، لأن كل لاعب يمثل ناديه، وليس نفسه فقط.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لعب في ناشئي الزمالك، لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، مؤكدًا أن الزمالك نادٍ عريق يتمتع بجماهيرية كبيرة، ويُلقب بـ"مدرسة الفن والهندسة" نظرًا لمهارات لاعبيه على مر الأجيال.

تاريخ كرة القدم في مصر

وتابع الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الانتقادات الموجهة إلى الجيل الحالي من لاعبي الكرة المصرية، حيث يرى البعض أن هذا الجيل أساء إلى تاريخ كرة القدم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات غير مقبولة، مثل الانسحابات والسلوكيات غير الأخلاقية لبعض اللاعبين، لكنها ليست مقصورة على الكرة المصرية فقط، بل تحدث في مختلف الدوريات العالمية.