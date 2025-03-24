إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

تصدر النجم أحمد العوضي مؤشرات البحث على محرك البحث "جوجل" وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد زيارته المفاجئة لأهالي منطقة إمبابة لمشاركتهم متابعة مسلسل "فهد البطل"، الذي يعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

https://youtube.com/shorts/nEyhxnCDETE

توافد عدد كبير من الجمهور إلى الشوارع الرئيسية في إمبابة، حيث تجمعوا في الأماكن العامة لملاقاة العوضي والتفاعل معه، مما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد.

وتسبب هذا التفاعل الحماسي من محبي النجم، الذين توافدوا من مختلف الأماكن، الي جعل الوضع أكثر تعقيدًا، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الوصول إليه بسبب كثافة الحشود.

وبسبب هذا الازدحام، اضطر أحمد العوضي للبقاء داخل أحد المقاهي المحلية، حيث قرر مشاهدة حلقات المسلسل برفقة الجمهور، حفاظًا على سلامته الشخصية ومنعًا لحدوث أي مشاكل قد تنجم عن الزحام الكبير.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/nEyhxnCDETE