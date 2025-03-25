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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تُشعل جحيم غزة من جديد.. خطة تهجير قسري تهدد مئات الآلاف

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
محمد القاضي

بوتيرة مجنونة، عادت حرب الإبادة في غزة، وارتفعت أعداد الشهداء والجرحى، تجدد الخراب والدمار الذي لا مثيل له، عاد الجوع لينهش أمعاء الصغار والكبار في أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث كما وصفها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، بعد أن فرض جيش الاحتلال حصارا على القطاع منذ صباح يوم الثاني من مارس الجاري وأغلق المعابر ومنع إمدادات المساعدات من الدخول ومهددا بحرمان القطاع من المياه بعد قطع الكهرباء عنه.

وعرض برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا بعنوان " إسرائيل تُشعل جحيم غزة من جديد.. خطة تهجير قسري تهدد مئات الآلاف"، فقد أعاد جيش الاحتلال الحرب من جديد والهدف جعل قطاع غزة قطعة من الجحيم كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وكأنّ خمسة عشر شهرا من الإبادة لم تكن جحيما.

وتزامنا مع ذلك صادقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنشاء إدارة خاصة لتهجير الفلسطينيين من القطاع تماشيًا مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تتولى الإدارة تنيم ما وصف بـالانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة لمن يُبدون رغبة بذلك.

وفي مواجهة كل هذه المخاطر التي تحيط بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة تكثف مصر من تحركاتها واتصالاتها التي لا تتوقف، القاهرة أعادت التأكيد على رافضها بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرا أو طوعا لأي مكان خارجه.. معتبرة أن الوضع الراهن في غزة من حرب إبادة وحصار غير مقبول.

وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعا إسرائيل إلى العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره الحل العملي والواقعي في الظروف الراهنة.

في الأثناء استضافت القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، ودعت اللجنة إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كما أعلنت رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، وشددت على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة الشهر القادم.
 

إسرائيل الاحتلال غزة

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