بعد انفجار 3 أسطوانات غاز.. السيطرة على حريق في مخبز بلدي بأسوان

أسفرت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان، عن السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدي نتيجة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى امتداد الحريق في أسطوانات الغاز المجاورة لها.

انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بأسوان

أسفرت المعاينة عن أن الحريق نتج عن انفجار 3 أسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى “سعد الدين. ع. م” 41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.

وتجري أعمال التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية؛ لمنع اشتعال نيران الحريق مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.