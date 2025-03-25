المنيا.. إصلاح كسر ماسورة مياه على كورنيش النيل وإعادة فتح الطريق

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بقطر 3 بوصة بجوار استراحة كبار الزوار على كورنيش النيل، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، وذلك بعد شفط تجمعات المياه بشارع طه حسين نتيجة العطل، إلى جانب إعادة فتح المياه .

إعادة الحركة المرورية

وكان المحافظ قد وجه بسرعة التعامل مع الموقف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم إرسال 8 سيارات شفط مياه متنوعة الأحجام لاحتواء الأزمة، فيما تمكنت الفرق الفنية المختصة من إصلاح العطل في وقت قياسي وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حيث أشرف على تنفيذ الإجراءات اللازمة، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس حسن يحي رئيس شركة المياه، وجميع مسؤولي الشركة، لضمان إتمام عمليات الإصلاح بكفاءة وسرعة.