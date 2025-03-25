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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: قطاعات الناشئين أزمة في الكرة المصرية

أحمد بلال
أحمد بلال
سارة عبد الله

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر، ظهر بمستوى متواضع في مباراة أثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأهلي لم يحقق أي شئ إيجابي من مشاركة الناشئين في مباراة طلائع الجيش، وكان من الوارد تألق لاعب يكون مكسب البطولة".

وتابع:" الأهلي والزمالك لا يشاركان في كأس عاصمة مصر من أجل التتويج بها، ولكن المشاركة لتجربة اللاعبين".

وأضاف:"  مشكلة الأهلي حاليًا تتمثل في عدم تصعيد مواهب من قطاع الناشئين، وهي أزمة للكرة المصرية، في ظل عدم وجود ظهير أيسر وأيمن أو مهاجم مصري مميز".

وعن منتخب مصر قال:" أداء المنتخب أمام أثيوبيا لم يكن أفضل شئ، واتحاد الكرة استغنى عن كيروش، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام السنغال وعدم التأهل لكأس العالم".

وشدد:" هل اتحاد الكرة، سيقوم بإقالة حسام حسن، في حالة عدم التتويج بأمم إفريقيا، وهل هو عامل حسابه على كده".

وأوضح:" قوام المنتخب يقول أن الأداء يجيب أن يكون أفضل من ذلك".

وأتم:" في حالة تلقي وسام أبو علي، عرض مادي كبير، لا مانع من رحيله، في ظل تألق جراديشار".

أحمد بلال الأهلي منتخب مصر طلائع الجيش كأس عاصمة مصر

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