بشير التابعي: وقعت للأهلي وعدلي القيعي كان يخرج وينفي.. وميدو فشل في ملف زيزو



أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لجنة التخطيط للكرة بالقلعة البيضاء، فشلت في حسم ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" زيزو يستطيع التواجد في التشكيل الأساسي في الأهلي، وسيكون رقم واحد".



وتابع:" وقعت للأهلي مع عدلي القيعي، وجلست مع محمود الخطيب، وكان القيعي ينفي التفاوض معي، وكنت هتجنن".

وأضاف:" مجلس الزمالك فاشل، ونجح في عمل شرخ كبير بين الجماهير وزيزو، ولجنة التخطيط، فشلت في حسم ملف زيزو".



وأكمل:" تجديد ملف زيزو، سيكون إضافة كبيرة لمجلس الزمالك، وسيسعد الجماهير، والإدارة لا ترغب في استمرار اللاعب".