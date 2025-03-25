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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق، يعتبر كحك العيد علم من أعلام الحلويات التي تميز احتفالات عيد الفطر المبارك، في العديد من الدول العربية، فالجميع يعتبرونة تعبير عن الفرح والسرور الذى يدخل على البيوت منذ القدم وتبادل الأهل والجيران الإهداء به متباهين بأفضل طرق لتحضير كحك العيد.

 ولكن هل تعلمين أن سر مذاقه المميز يكمن في اختيار المكونات الطازجة والمقادير الدقيقة بالجرام.

 لذلك تقدم الشيف ألفت محمد طريقة عمل كحك العيد بالكيلو بمكونات سهلة وبسيطة لتستمتعي بمذاق جيد ورائحة طيبة.

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق 

المقادير لعمل كحك العيد بالكيلو دقيق

للعجينة

1 كيلو دقيق (حوالي 6 كوب ونصف إلى 7 أكواب حسب حجم الكوب)

500 جرام سمنة (2 كوب + 2 ملعقة كبيرة)

1/3 كوب ماء دافئ (حوالي 70 جرام)

1.5 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1.5 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

رائحة كحك (محلب أو فانيليا، حسب الرغبة)

لحشو العجمية:

1 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة دقيق ممسوح

2 أو 3 ملعقة كبيرة سمسم

1 كوب إلا ربع مكسرات مفرومة

1 كوب إلا ربع عسل نحل

فانيليا أو رائحة كحك (اختياري)

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
لتحضير العجينة

لتحضير الخميرة: ضعي الماء الدافئ،في كوب صغير،و أضيفي الخميرة والسكر، واخلطية جيدًا،و اتركيه في مكان دافئ لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل. 

تحضير السمنة:في وعاء، سخني السمنة حتى تذوب تمامًا، ثم اتركيها لتبرد قليلاً.

خلط المكونات الجافة: ضعي الدقيق، البيكنج بودر، الحليب البودرة، الملح، السمسم المحمص، ورائحة الكحك (محلب أو فانيليا)، في وعاء كبير، 

إضافة السمنة والخميرة: أضيفي السمنة المذابة إلى الخليط والخميرة المفعلة إلى الدقيق الأن يمكنك خلطهم بشكل جيد، باستخدام يديك حتى يتشرب الدقيق السمنة.

إضافة الماء: أضيفي الماء الدافئ ولكن تدريجيًا إلى العجينة، مع الاستمرار في العجن إلى أن تصير العجينة ناعمة وغير لزجة.

ترك العجينة لتختمر: غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها لتختمر لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

لتحضير الحشو:

سخني السمنة ثم أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يتحمص ويأخذ لونًا ذهبيًا، في مقلاة على نار هادئة.

أضيفي السمسم والمكسرات المفرومة إلى الدقيق المحمص، ثم أضيفي العسل والفانيليا أو رائحة الكحك.

استمري في التقليب حتى يتجانس الخليط ويصبح الحشو جاهز.

تشكيل الكحك

بعد أن تختمر العجينة، اعجنيها مرة أخرى قليلاً.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوزة.

اعملي حفرة صغيرة في وسط كل كرة،باستخدام إبهامك، ثم ضعي داخلها ملعقة صغيرة من الحشو.

اغلقي العجينة على الحشو وشكليها مرة أخرى على هيئة كرة أو استخدمي القوالب الخاصة بالكحك.

ضعي الكحك في صينية مدهونة أو مفروشة بورق الزبدة.

قومي بعمل نقوش على سطح الكحك (اختياري)، باستخدام شوكة أو منقاش الكحك.

اخبزي الكحك في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

التقديم:

بعد أن يبرد الكحك، يمكنك رشه بالسكر البودرة، ثم تقديمه للاستمتاع به مع الشاي أو القهوة.

كحك كحك العيد طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق يتشرب الدقيق السمنة

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بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
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