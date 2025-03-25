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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسم كارثي لفريق الأهلي.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

موسم كارثي لفريق الأهلي..ناقد رياضي يكشف التفاصيل
موسم كارثي لفريق الأهلي..ناقد رياضي يكشف التفاصيل
علا محمد

كشف خالد طلعت الناقد الرياضي، عن أرقام هذا الموسم لفريق الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك .  

وكتب خالد طلعت : "موسم كارثي لفريق الأهلي :

- خسارة كأس السوبر الإفريقي في بداية الموسم أمام الزمالك

- الفشل في الوصول لنهائي كأس انتركونتينينتال بعد الهزيمة من باتشوكا بركلات الترجيح

- الاستبعاد من المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب الانسحاب في الموسم الماضي

- الخروج من كأس الرابطة (كأس العاصمة) بعد الهزيمة في مباراتين وتذيل المجموعة بدون نقاط

- الانسحاب أمام الزمالك في مباراة القمة واحتساب المباراة فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط اضافية من الأهلي

- غرامة مالية ضخمة قد تصل الى 200 مليون جنيه بعد الانسحاب أمام الزمالك

- الفشل في تحقيق الفوز على الزمالك في أي مباراة من 4 مباريات طوال الموسم (3 تعادلات وهزيمة بالانسحاب)

- خوض 18 مباراة في الدوري (فوز 11 فقط وتعادل 6 وهزيمة في مباراة) أي فقدان 15 نقطة في 18 مباراة

- التراجع للمركز الثاني في الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر والابتعاد عن التتويج بالدوري

- اقتراب الخروج من الموسم المحلي خالي الوفاض بعدم المشاركة في كأس مصر وخسارة كاس الرابطة واقتراب خسارة الدوري

- احتلال المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعرضه لهزيمتين منها هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره من أورلاندو".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الأهلي مع الهلال السودانى


يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

خالد طلعت الناقد الرياضي ارقام الموسم الأهلي خسارة كاس السوبر بطولة كأس مصر الانسحاب الزمالك

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