طارق يحيى عن تفاوض الأهلي مع زيزو: هو مفيش لعيبة غير عندنا ولا إيه

علق طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، على تفاوض النادي الأهلي مع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال طارق يحيى، خلال حواره ببودكاست «ع الدكة»، مع الإعلامي إسلام صادق: “الأهلي مركز مع لعيبة الزمالك، هو مفيش لعيبة غير في الزمالك؟ ما في لعيبة كتير جدًا في باقي الأندية”.



وأضاف: “اشمعنى لعيبة الزمالك، المسؤولين في النادي الأهلي بيروحوا عليهم على طول”.

وتابع: “أنا شايف الأهلي بيعمل كده عشان يوقع نادي الزمالك”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة الهلال السودانى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الاهلى مع الهلال السودانى

يواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

ويواجه الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:



ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى