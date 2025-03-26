قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد وآخر مهلة لإخراجها.. ماذا قالت الإفتاء؟

قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد في مصر 2025 تهم كثيرًا من المسلمين في رمضان 2025 / 1446 هـ لذا حرصت دار الإفتاء المصرية على تحديد قيمة زكاة الفطر.

قيمة زكاة الفطر هذا العام عن كل فرد

دار الإفتاء المصرية حددت في بيان، قيمة زكاة الفطر للفرد 2025 بـ 35 جنيهًا، حدًّا أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وذكرت دار الإفتاء خلال بيانها المنشور في «فيسبوك»، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، حتى قبيل صلاة عيد الفطر.

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زكاة الفطر نقود أم حبوب؟

دار الإفتاء أفادت بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على ذلك، كما حدّدت قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتد به بـ(30 جنيهًا) لهذا العام عن اليوم الواحد.

آخر موعد لإخراج الزكاة

يُحتسب وقت إخراج زكاة الفطر 2025 من اليوم الأول من شهر رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر، إذ ورد عن عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ".

حكم تأخير زكاة الفطر

يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، لأنه تأخير للواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، لأن زكاة الفطر شُرعت في الأصل لإغناء الفقراء في هذا اليوم، وإطعامهم، ودفع حاجتهم، وكفايتهم، وإدخال السرور عليهم، ولعدم إعوازهم للسؤال، وفقا لما ورد عن دار الإفتاء المصرية، لذا فتأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد، فيه مخالفة للمعنى المقصود.

طريقة حساب قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء المصرية أوضحت أن «حساب الزكاة على القمح الذي هو نوع من الأنواع المذكورة في السنة النبوية والخاصة بزكاة الفطر.. فسعر إردب القمح الآن 2000 جنيه مصري من أحسن الأنواع، وإردب القمح فيه 150 كيلو، ومن ثم يكون سعر الكيلو نحو 13.33 جنيها.

وأوضحت أن زكاة الفطر تبلغ (2.04 كيلو) من القمح، و«أننا نقوم بـضرب 2.04 كيلو ×13.33 ليكون الناتج هو 27.19 جنيها»، وفي القمح (2.04 كيلو)، نضرب 2.04 كيلو ×13.33 ليكون الناتج هو 27.19 جنيها»، وهنا تمت زيادة الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا من باب الاحتياط.