رسميًا.. فيفا يعلن حصول الأهلي على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة بكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميا كأس العالم للأندية 2025 تخصيص جائزة مالية قياسية وإطلاق مبادرة تضامنية غير مسبوقة لفائدة كرة قدم الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي المشارك بالبطولة المقرر لها في أمريكا منتصف يونيو المقبل، وضمان المارد الأحمر الحصول على نصف مليار جنيه بشكل رسمي.

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي: «سيحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية 2025 على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي، وتم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشارِكة».



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا.. فيفا يعلن حصول الأهلي على 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على 2 مليون دولار مقابل الفوز في أي مباراة بدور المجموعات".



أكد مصدر رسمي رفيع المستوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد إمكانية استدعاء أي فريق سعودي، بما في ذلك النصر أو الاتحاد، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي من البطولة، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المصدر، الذي ينتمي إلى المكتب التنفيذي لـ"فيفا"، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن استدعاء فريق سعودي آخر غير وارد، نظرًا لاكتمال مقاعد القارة الآسيوية الأربعة، ولقواعد البطولة التي تمنع مشاركة أكثر من نادٍ من الدولة نفسها، إلا في حال تتويجهم قاريًا بين عامي 2021 و2024، وبما أن الهلال هو ممثل السعودية الوحيد، فإن مخالفة اللائحة غير ممكنة.

ومن المتوقع أن يعلن "فيفا" عن النادي البديل خلال الأيام العشرة المقبلة، لينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي، والترجي التونسي، على أن يتم حسم الأمر قبل انطلاق البطولة في 15 يونيو المقبل.