قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريح نفسك من الرسوم.. كيفية سحب الأموال على إنستاباي بدون بطاقة فيزا
أحمد موسى يعلن عن توقف برنامجه على قناة صدى البلد .. ويكشف موعد العودة
إعلام يمنى: الغارات الأمريكية استهدفت مواقع للحوثيين شمال صنعاء
بأسعار مخفضة.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ختام التعاملات
انتصار: مرجعي في مسلسل إش إش عالم الراقصات بالإسكندرية
قطار الإسكندرية - أسوان يدهس شخصين في سوهاج
أفضل ممارسات الري والتسميد لمحاصيل الفاكهة.. كيف تحافظ على جودة محصولك بالموسم الجديد؟
محافظ كفر الشيخ يؤدِّي واجب العزاء في حرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
فهمي: ما نشاهده داخل غزة تطور مهم لرفض الرأي العام للوضع الراهن
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: سلسلة غارات أمريكية تستهدف جنوب صنعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل ممارسات الري والتسميد لمحاصيل الفاكهة.. كيف تحافظ على جودة محصولك بالموسم الجديد؟

الفاكهة
الفاكهة
شيماء مجدي

يواصل معهد بحوث أمراض النباتات تنفيذ دوراته الإرشادية والتدريبية لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة لبعض محاصيل الفاكهة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التوصيات الفنية الخاصة بشهر مارس لبعض محاصيل الفاكهة لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. وجاءت التوصيات كالتالي:

المانجو:

إجراء الرش الوقائي بالكبريت الميكروني عند انتفاخ البراعم الزهرية في مارس بمعدل 250 جم/100 لتر ماء، مع مراعاة أن يتم الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر، وألا تعاني الأشجار من العطش قبل الرش.

يكرر الرش كل 15 يومًا طالما لم تظهر أعراض المرض، مع توقف الرش أثناء الموجات الحارة، واستمراره خلال التزهير والعقد مع خفض ضغط الموتور، نظرًا لحساسية مرحلة التزهير للإصابة.

عند ظهور أول مظاهر الإصابة، يتم إيقاف استخدام الكبريت الميكروني والبدء في الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها، على أن يتم التبادل بين المبيدات وعدم تكرار استخدام مبيد واحد أكثر من مرة.

يفضل استخدام المبيدات ثنائية الغرض (لمكافحة البياض الدقيقي واللفحة).

لضمان كفاءة الرش:

إضافة مادة لاصقة مثل "ترايتون ب 1956" أو "سوبر فيلم" بمعدل 50 سم/100 لتر ماء.

الالتزام بالتركيزات الموصى بها لتجنب السمية النباتية وتكوّن سلالات فطرية مقاومة للمبيدات.

عدم خلط المبيدات الجهازية مع بعضها أو مع أي مبيدات حشرية أو أسمدة ورقية.

النخيل:

لا يزال التلقيح مستمرًا في مناطق الجيزة والوجه البحري وبعض الواحات ومدن الصعيد القريبة من القاهرة، ويُنصح بعدم إجراء أي عمليات رش خلال هذه الفترة.

في حالة وجود نورات زهرية (طلع) مصابة بعفن النورات، يجب إزالتها والتخلص منها بالحرق، وتجنب استخدامها في التلقيح.

بعد تمام العقد، يُفضل الرش بأحد المركبات الفطرية الموصى بها أو المركبات النحاسية لمنع أعفان الثمار وسقوط العقد الحديث.

الزيتون:

التخلص من الحشائش ومخلفات التقليم خارج المزرعة، وكذلك إزالة السرطانات للحد من انتشار الحشرات الثاقبة الماصة التي قد تؤثر على المحصول.

في بعض أصناف الزيتون المتأخرة في التزهير، يوصى برش العناصر المغذية الصغرى لتعزيز التزهير، وتحفيز نمو الجذور، ورفع مناعة الأشجار ضد مسببات الأمراض.

تجنب الإفراط في الري أو تعطيش الأشجار خلال فترة التزهير، لتفادي اختناق الجذور وتساقط الأزهار وظهور أعراض عفن الجذور والذبول.

المشمش:

إجراء الرش الوقائي بالكبريت الميكروني ضد مرض البياض الدقيقي بمعدل 250 جم/100 لتر ماء، مع مراعاة أن يتم الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر، وألا تعاني الأشجار من العطش.

تكرار الرش كل 15 يومًا طالما لم تظهر الأعراض، مع إيقاف الرش أثناء الموجات الحارة.

عند ظهور أول أعراض الإصابة على الثمار الحديثة العقد، يُوقف الرش بالكبريت الميكروني، ويتم البدء في الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها، مع ضرورة التبادل بين المبيدات وعدم تكرار استخدام مبيد واحد أكثر من مرتين على الأكثر.

الفاكهة محاصيل الفاكهة النباتات العطش وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

النادي الأهلي

أول رد فعل للأهلي عقب رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن القمة

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

ترشيحاتنا

افطار المحبة

الكنيسة تنظم حفل المحبة والمواطنة بجاردينيا .. صور

البابا تواضروس

"اِشبع واِرتو" في عظة الأربعاء للبابا تواضروس

الكهرباء

سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس

بالصور

تشنج الظهر تعرف على علاجه وأعراضه

تشنج العضلات
تشنج العضلات
تشنج العضلات

قبل العيد..تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

تعرف على فوائد تناول سمك السردين للجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

فيديو

ياسمين صبري ومحمد رمضان

‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد