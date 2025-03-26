أفضل ممارسات الري والتسميد لمحاصيل الفاكهة.. كيف تحافظ على جودة محصولك بالموسم الجديد؟

يواصل معهد بحوث أمراض النباتات تنفيذ دوراته الإرشادية والتدريبية لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة لبعض محاصيل الفاكهة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التوصيات الفنية الخاصة بشهر مارس لبعض محاصيل الفاكهة لعام 2025، وذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية. وجاءت التوصيات كالتالي:

المانجو:

إجراء الرش الوقائي بالكبريت الميكروني عند انتفاخ البراعم الزهرية في مارس بمعدل 250 جم/100 لتر ماء، مع مراعاة أن يتم الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر، وألا تعاني الأشجار من العطش قبل الرش.

يكرر الرش كل 15 يومًا طالما لم تظهر أعراض المرض، مع توقف الرش أثناء الموجات الحارة، واستمراره خلال التزهير والعقد مع خفض ضغط الموتور، نظرًا لحساسية مرحلة التزهير للإصابة.

عند ظهور أول مظاهر الإصابة، يتم إيقاف استخدام الكبريت الميكروني والبدء في الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها، على أن يتم التبادل بين المبيدات وعدم تكرار استخدام مبيد واحد أكثر من مرة.

يفضل استخدام المبيدات ثنائية الغرض (لمكافحة البياض الدقيقي واللفحة).

لضمان كفاءة الرش:

إضافة مادة لاصقة مثل "ترايتون ب 1956" أو "سوبر فيلم" بمعدل 50 سم/100 لتر ماء.

الالتزام بالتركيزات الموصى بها لتجنب السمية النباتية وتكوّن سلالات فطرية مقاومة للمبيدات.

عدم خلط المبيدات الجهازية مع بعضها أو مع أي مبيدات حشرية أو أسمدة ورقية.

النخيل:

لا يزال التلقيح مستمرًا في مناطق الجيزة والوجه البحري وبعض الواحات ومدن الصعيد القريبة من القاهرة، ويُنصح بعدم إجراء أي عمليات رش خلال هذه الفترة.

في حالة وجود نورات زهرية (طلع) مصابة بعفن النورات، يجب إزالتها والتخلص منها بالحرق، وتجنب استخدامها في التلقيح.

بعد تمام العقد، يُفضل الرش بأحد المركبات الفطرية الموصى بها أو المركبات النحاسية لمنع أعفان الثمار وسقوط العقد الحديث.

الزيتون:

التخلص من الحشائش ومخلفات التقليم خارج المزرعة، وكذلك إزالة السرطانات للحد من انتشار الحشرات الثاقبة الماصة التي قد تؤثر على المحصول.

في بعض أصناف الزيتون المتأخرة في التزهير، يوصى برش العناصر المغذية الصغرى لتعزيز التزهير، وتحفيز نمو الجذور، ورفع مناعة الأشجار ضد مسببات الأمراض.

تجنب الإفراط في الري أو تعطيش الأشجار خلال فترة التزهير، لتفادي اختناق الجذور وتساقط الأزهار وظهور أعراض عفن الجذور والذبول.

المشمش:

إجراء الرش الوقائي بالكبريت الميكروني ضد مرض البياض الدقيقي بمعدل 250 جم/100 لتر ماء، مع مراعاة أن يتم الرش في الصباح الباكر أو بعد الظهر، وألا تعاني الأشجار من العطش.

تكرار الرش كل 15 يومًا طالما لم تظهر الأعراض، مع إيقاف الرش أثناء الموجات الحارة.

عند ظهور أول أعراض الإصابة على الثمار الحديثة العقد، يُوقف الرش بالكبريت الميكروني، ويتم البدء في الرش بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها، مع ضرورة التبادل بين المبيدات وعدم تكرار استخدام مبيد واحد أكثر من مرتين على الأكثر.