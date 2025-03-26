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بأسعار مخفضة.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة

الكعك والبسكويت
الكعك والبسكويت
شيماء مجدي

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال عدة إجراءات لتوفير السلع بأسعار مخفضة منها الكعك والبسكويت  للمواطنين، أو تجهيز الحدائق لاستقبال عيد الفطر .

رفع درجة الاستعداد القصوى 

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاعات الوزارة الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والادارة المركزية لحماية الأراضي.
 

كما وجه "فاروق" المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك استمرار اصدار  الارشادات الفنية للمزراعين من خلال الادوات والتطبيقات المتاحة ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع اقتراب موسم حصاده بالإضافة إلى استمرار متابعة شحن برامج الاسمدة من المصانع للجمعيات الزراعية.

ووجه وزير الزراعة، بتشكيل غرفة الطوارئ بالادارات الخدمية والمديريات ولجنة لتلقى الشكاوى والتنسيق مع السادة المسئولين لحل المشكلات والاستجابة والتفاعل فورا مع شكاوى المواطنين خلال الاجازة عيد الفطر المبارك.

طرح الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة 

ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أن معهد تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة بدأ بالفعل يستعد لإنتاج كميات من الكعك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال "إبراهيم " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، إنه تم طرح الكعك والبسكويت والبيتى فور فى منافذ وزارة الزراعة قبل عيد الفطر بوقت كافي بمنافذ الزراعة بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30% ، وبجودة جيدة لإنها تتم تحت إشراف متخصصين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار " مستشار وزير الزراعة " أنه يتم زيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع العبء عن المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم .

أسعار الكعك والبسكويت 

وينشر موقع "صدي البلد " قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة....

كيلو البسكويت يتراوح من 160 ل 180 جنيهًا 

كيلو الكعك السادة 200 جنيهًا 

كيلو الكعك بالمكسرات 260 جنيهًا 

كيلو بيتى فور مشكل 250 جنيهًا 

كيلو بيتى فور سادة 220 جنيهًا 

كيلو غريبة ب 200 جنيهًا 

كيلو غريبه بالمكسرات ب 220 جنيهًا 
 

الكعك البسكويت الكعك والبسكويت عيد الفطر الزراعة

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