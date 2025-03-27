اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد

تشهد حالة الطقس اليوم، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة، التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، بمعدل ارتفاع يتجاوز 38 درجة على جنوب البلاد، وتقترب من نفس معدل الارتفاع على مناطق الوجه البحري.

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد أيضا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

تؤدى هذه الرياح المحملة بالاتربة والرمال، إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وللصحراء الغربية على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى تسجل 36 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 18 درجة

وتطمئن هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بأنه اعتبارا من السبت 29 مارس، سوف تشهد البلاد موجة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

لذا تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، لعدم استقرار درجات الحرارة المتوقع أن تشهد انخفاض جديد خلال الأيام القادمة، وتحذر أيضا بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق في فترات الشبورة والعواصف الترابية.