تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

استعجلت نيابة أكتوبر تحريات المباحث في واقعة قيام ثلاثة أشخاص بابتزاز الفنان محمد الشقنقيري .

واستمعت النيابة العامة بأكتوبر إلى أقوال الفنان محمد الشقنقيري بشأن اتهامه لثلاثة أشخاص بابتزازه.

وقدم الشقنقيري، خلال الإدلاء بأقواله أمام النيابة، كافة المستندات التي تثبت اتهامه لسيدة وابنها وخفير، بمحاولتهم إجباره على دفع إتاوة، حيث يعطلون الحركة أمام مطعمه.

وحرر الفنان محمد الشقنقيري محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه ثلاثة أشخاص بوضع حجارة أمام مطعمه بغرض إجباره على دفع إتاوة وأموال لهم، بدائرة القسم.

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