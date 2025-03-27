فيلم الفستان الأبيض لياسمين رئيس ينافس في مهرجان Fuori Bif&st بإيطاليا

يُعرض فيلم الفستان الأبيض للنجمة ياسمين رئيس ضمن فعاليات مهرجان Fuori Bif&st في دورته الرابعة حيث ينافس في مسابقة Meridiana. يقام المهرجان في مدينة باري الإيطالية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ مارس ٢٠٢٥.

يُعد مهرجان Fuori Bif&st القلب النابض للسينما في باري، حيث يجمع سنويًا كبار صناع الأفلام وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم.

فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي ومن المقرر عرضه في دور العرض بالدول العربية قريباً.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وقد شاركت ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني الحالي بعملين، مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

كما عرض لها في النصف الأول من رمضان الموسم الثاني من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.