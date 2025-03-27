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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-3-2025

الأسماك
الأسماك
محمد صبيح

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ داخل سوق العبور للجملة.

البلطي والفيليه

بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 75 جنيها والبلطي نمرة 2 نحو 70 جنيها للكيلو والبلطي الأسواني 70 جنيها والفيليه البلطي بـ250 جنيها والقشر البياض بـ275 جنيها وقشر البياض البلدي 170 جنيها للكيلو والقشر البياض الخليجي بـ100 جنيه والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها.

المكرونة والثعابين

بلغ سعر كيلو الثعابين 550 جنيها والمكرونة الخليجي نحو 120 جنيها والمكرونة السويسي بـ150 جنيها للكيلو والبرانيس الإسكندراني بـ 150 جنيها والمكرونة المجمدة بـ60 جنيها .

بلغ سعر كيلو السمك الموسي بـ340 جنيها للكيلو والكاليماري أو الكاليماري أو السابيا بـ 340 جنيها والقرش بـ 150 جنيها والحدادي بـ 40 جنيها و الكابوريا بـ 150 جنيها والمرجان نمرة 1 بـ270 جنيها والمرجان نمرة 2 بـ 160 جنيها والمرجان المجمد بـ 60 جنيها والبربون نمرة 1 بـ 320 جنيها والبربون نمرة 2 بـ170 جنيها للكيلو البربون المجمد بـ60 جنيها.

الجمبري

سجل سعر كيلو السمك الدنيس 275 جنيها و الجمبري الجامبو بـ660 جنيها والجمبري نمرة 1 بـ550 جنيها و الجمبري نمرة 2 بـ 460 جنيها والجمبري المجمد بـ 475 جنيها والجمبري نمرة 3 بـ 370 جنيها والبوري نمرة1 بـ 195 جنيها والبوري نمرة 2 بـ110 جنيهات. 

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اخبار مصر سعر كيلو البلطي سعر القشر البياض سعر الكابوريا والكاليماري سعر الجمبري اليوم مال واعمال

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