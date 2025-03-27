مصطفى بكري: يجب على حماس أن تحتوي الموقف الآن لتجنب الحرب الداخلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على حماس أن تحتوي الموقف الأن لتجنب الحرب الداخلية، مشيرا إلى أنه يجب على حماس أن تستمع لأراء الجماهير، خاصة أن إسرائيل هي العدو الأساسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نختلف أو نتفق مع حماس ولكن يجب أن ندعمها لأنها كانت رد فعل، مؤكدا أن نتنياهو من مصلحته إستمرار الحرب على قطاع غزة.

إعادة تعمير غزة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر جمعت العالم على مشروع إعادة تعمير غزة، لذا لا بد من توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان.