قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: أمريكا هي المسئولة عن تدمير المؤسسات الوطنية في اليمن
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع الدراما في قلب معركة الوعي
400 ألف شقة .. موعد الطرح الجديد والأسعار والفئات المستهدفة
مصطفى بكري: الأزمة الداخلية في إسرائيل هي السبب في استمرار العدوان على غزة
نهى عابدين: لم أحاول الانتحار خلال مرضي بالاكتئاب وتعرضت للخيانة
الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة
القوات المسلحة السودانية: العمليات العسكرية مستمرة لتحرير السودان بشكل كامل
رئيس جمهورية سيراليون: ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع مصر
300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد
دعاء ليلة القدر .. أمامك فرصة ردده بيقين يقضي حوائجك ويحقق المستحيل والأمنيات
موعد تطبيق الرسوم الجديدة على إنستاباي 2025
الرئيس السيسي ورئيس سيراليون يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إمام مسجد روما الكبير ناعيا المحرصاوي: نشهد أنك من المخلصين لدينك ووطنك

د. محمد المحرصاوي
د. محمد المحرصاوي

نعي الدكتور نادر عقاد إمام مسجد روما الكبير الدكتور محمد المحرصاوي رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، ورئيس جامعة الأزهر السابق،والذي وافته المنية اليوم
كتب “عقاد” على صفحته على الفيس قبل قليل :"والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا دكتور محمد العزيز لمحزونون 
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
رحمك الله تعالى نشهد أنك من أخلص الناس لدينك ووطنك وأزهرك، قضينا معاً أوقات جميلة مع العلماء الأجلاء في برنامج ضيوف رئيس الدولة هذا العام رمضان 1446هجري، واستقينا من علمك الغزير ومن صحبتك القيمّة، رحمك الله تعالى، وحسبك أن الله تعالى أرادك في جواره في نهار ليلة 27 رمضان، نسأله تعالى أن يتغمدك برحمته وأن يجعلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

نادر عقاد مسجد روما الكبير الدكتور محمد المحرصاوي جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

موعد عيد الفطر - صلاة العيد

كم باقى على عيد الفطر 2025؟ رسميا دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد ومواقيت الصلاة

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

ابراهيم الطوخي

الجملي هو أملي .. تعرف على سبب وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين فى مصر

محمد رمضان

سر عدم عرض حلقة اليوم من مدفع رمضان في موعدها

ترشيحاتنا

د. محمد المحرصاوي

إمام مسجد روما الكبير ناعيا المحرصاوي: نشهد أنك من المخلصين لدينك ووطنك

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف تفتتح 44 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

مفتي الجمهورية

هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل

بالصور

بابا غنوج وبطاطس بالثوم.. أطباق سحور يوم 28 من رمضان

سحور يوم 28 من رمضان
سحور يوم 28 من رمضان
سحور يوم 28 من رمضان

سادة وبالعجوة واليانسون .. طريقة عمل القراقيش بوصفات مميزة

القراقيش
القراقيش
القراقيش

احذر.. عدم شرب الماء بين الإفطار والسحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور
مخاطر قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

شهادة معاملة أطفال28.. محمد هنيدي يحصل على صندوق ذهب عبدالرحيم غلاب

محمد هنيدي ومحمود حافظ
محمد هنيدي ومحمود حافظ
محمد هنيدي ومحمود حافظ

فيديو

الفنانه إيناس النجار

الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد