إمام مسجد روما الكبير ناعيا المحرصاوي: نشهد أنك من المخلصين لدينك ووطنك

نعي الدكتور نادر عقاد إمام مسجد روما الكبير الدكتور محمد المحرصاوي رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، ورئيس جامعة الأزهر السابق،والذي وافته المنية اليوم

كتب “عقاد” على صفحته على الفيس قبل قليل :"والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا دكتور محمد العزيز لمحزونون

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحمك الله تعالى نشهد أنك من أخلص الناس لدينك ووطنك وأزهرك، قضينا معاً أوقات جميلة مع العلماء الأجلاء في برنامج ضيوف رئيس الدولة هذا العام رمضان 1446هجري، واستقينا من علمك الغزير ومن صحبتك القيمّة، رحمك الله تعالى، وحسبك أن الله تعالى أرادك في جواره في نهار ليلة 27 رمضان، نسأله تعالى أن يتغمدك برحمته وأن يجعلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.