بعد كشف وسام.. موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل لام شمسية

شهد مسلسل لام شمسية تصاعدًا دراميًا قويًا مع استمرار الأحداث المثيرة، خاصة بعد واقعة التحرش التي قام بها وسام (محمد شاهين) ضد الطفل يوسف (علي البيلي).

واكتشفت زينة ( ياسمينا العبد ) حقيقة والدها وسام (محمد شاهين) أنه متحرش من خلال فيديو رأته على هاتفه وهو يصور تفاصيل جسد فتاة معها في مسرح المدرسة، وتدخل زينة في صدمة بعد مشاهدة الفيديو.

وتصدرت ياسمينا العبد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عقب عرض مشهد يجمعها مع النجم ماجد الكدواني خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي ٣ الذي يعرض حصرياً على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل لام شمسية

تعرض الحلقة 13 من لام شمسية يوميًا عبر قناة DMC خلال شهر رمضان 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

• العرض الأول: 7:15 مساءً

• الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: 9:15 صباحًا

القنوات الناقلة والتردد

يمكن متابعة المسلسل عبر قناة DMC على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

• التردد: 12092

• معدل الترميز: 27500

• الاستقطاب: رأسي (V)

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• جودة العرض: HD

عرض المسلسل على المنصات الرقمية

يتوفر مسلسل لام شمسية أيضًا على منصة WATCH IT الرقمية، حيث يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت.

أبطال مسلسل لام شمسية

يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم:

• أحمد السعدني

• أمينة خليل

• محمد شاهين

• يسرا اللوزي

• ثراء جبيل

• صفاء الطوخي

• ياسمينا العبد

• علي البيلي

يواصل المسلسل تقديم قضايا اجتماعية هامة في إطار درامي مشوق، مما يجعله من الأعمال الأكثر متابعة في رمضان 2025