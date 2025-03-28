وزير البترول: نمضي بخطوات جادة في تنفيذ مبادرة تموين السيارات بالغاز الطبيعي

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمضى بخطوات جادة فى تنفيذ مبادرة تموين السيارات بالغاز الطبيعى وتوفير الخدمات اللوجستية المناسبة للتوسع فى هذا النشاط وهى محطات التموين ومراكز التحويل لتوفير خدمة متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الجهود يواكبها تكثيف فى عمليات التحول الرقمى للخدمات المختلفة التى تقدمها شركات القطاع بهدف التيسير على العملاء وتحقيق مبادئ سرعة وكفاءة العمليات.

وأضاف بدوى خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2024 أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لتمكين المرأة وتفعيل دورها فى كافة مجالات العمل البترولى، موجهاً بضرورة بحث امكانية التوسع فى انشاء المحطات المشتركة بين غازتك وإينى من خلال تحديد أفضل المواقع للتوسع في النشاط.

وأشاد الوزير بدمج برامج تدريب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ضمن برامج مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.

واستعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أهـم نـتـائــج أعـمــال الـشـركــة عــن عــام 2024 ، موضحاً تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي من خلال تشغيل العديد من المحطات التى تحمل العلامة التجارية للشركة ، بالإضافة إلى تطوير ورفع الطاقة التشغيلية لعدد من المحطات القائمة بالفعل، كما تم إنشاء محطتين متكاملتين للتموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل (غازتك – إيــنــى).

واشار الي ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي للسيارات المحققة خلال العام بنسبة زيادة 107% عن العام الماضي، وتحويل أكثر من 20 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وشهد نشاط التحويل اقبالاً متزايداً من جانب العديد من الشركات والهيئات، وقامت الشركة بالفعل بفحص العديد من السيارات لأكثر من جهة لتحويلها للغاز الطبيعي.

وبلغت نسبة زيادة مبيعات الوقود السائل 130% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس النجاح المستمر والنمو الزائد في أداء الشركة في هذا النشاط الحيوي ، كما بلغت نسبة زيادة مبيعات الزيوت 195% مقارنة بالعام الماضي.

و اعلن رئيس شركة غازتك عن قيامها بالتعاقد وتدشين مشروعين تجاريين هما مشروع بياتزا جراندي نفق الجولف ، ومشروع لابيرلا الزقازيق، ويتضمن المشروعين إنشاء محطات تموين متكاملة ومنشآت تجارية وخدمية وترفيهية وهو ما سيعزز من العوائد الاستثمارية للشركة.

فيما واصلت غازتك جهود تغذية الغاز الطبيعي إلى المناطق والمنشآت السياحية والصناعية التي تبعد عن شبكة الغازات الطبيعية، وتم ابتكار حل بديل لوحدات تخفيض الضغط التقليدية وهو منظومة تخفيض الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق خزان التمدد بهدف استغلال الموارد المتاحة محلياً وتجميعه طبقاً للمواصفات القياسية المصرية العالمية، ويتميز النظام البديل بتوفير التحكم التلقائي والتحكم عن بعد للمنظومة مقارنة مع المنظومة التقليدية .

ولفت رئيس غازتك الي استثمار خبرة الشركة في مشروعات نقل الغاز الطبيعى المضغوط في فتح سوق عمل خارجي حيث قامت بإعداد الدراسة الفنية لتصميم وتوريد وتركيب معدات مشروع تغذية مدينة الحسن الصناعية (الرمثا) ومدينة الحسين الصناعية (المفرق) بالمملكة الأردنية الهاشمية بنظام نقل الغاز الطبيعي المضغوط، وتم توقيع عقد التنفيذ مع شركتي غاز مصر وبروجاس الأردنية.

وحرصت الشركة خلال العام علي نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق الممارسات الآمنة التي تهدف لتوفير بيئة عمل مناسبة وظروف تشغيل ملائمة للعاملين والمعدات لضمان سلامتهم ، وقامت خلال العام بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية للإدارة العليا في مواقع الشركة المختلفة ، علاوة على تنفيذ حوالى 3 آلاف تجربة طوارئ وهمية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية واجتياز المراجعات الخارجية من خلال الجهات المانحة لتقييم التوافق مع متطلبات منظومة إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة.

و في ترشيد الطاقة تم استبدال أنظمة الإضاءة بالمحطات والمباني الإدارية بالأنظمة الموفرة ، ومشروعات الطاقة الشمسية بمحطات الشركة، واستغلال الغاز الطبيعى فى التبريد والتدفئة بالمركز الرئيسى وهو ما نتج عنه وفر طاقة للمبانى الإدارية بلغ 12.8%.

واعتمدت الشركة على أحدث أنظمة التحول الرقمي لميكنة وحوكمة عمليات التشغيل والإدارة وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد، وقد شملت هذه الأنظمة إدارة وتكامل الأصول، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتشغيل عدة محطات للعمل ضمن منظومة سكادا وربطها بالمركز الرئيسى، مما يتيح للإدارات المعنية بيانات فنية وتقارير لحظية، ويسهل رصد عمليات التوقف و أسبابها ، وقامت الشركة بتطوير خدمات الصيانة بإستخدام تحليلات AVEVA™ التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأعطال المحتملة في المعدات وتحسين استراتيجيات الصيانة، مما يقلل التوقفات غير المخططة ويحسن الأداء، وتعد غازتك أول شركة في مصر تقوم بتطبيق هذه التقنيات المتطورة.

و قامت الشركة بتنفيذ مساهمات مجتمعية في عدة مجالات مختلفة مثل مكافحة مسببات العمى بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان ومشروع إعادة إعمار المنازل والمشروعات الصغيرة بقرية الصعايدة ببنى سويف، وبالإضافة إلى مشروع تدريب وتشغيل الشباب والفتيات من ذوي الهمم على الأعمال الفندقية في الأقصر.

حضر الجمعية العامة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية و المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمحاسب اشرف حبيب نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتجارة الداخلية والمشرف علي الشئون المالية والتجارة الخارجية و المحاسبة امل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصادية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس حسانين محمد رئيس شركة ميدتاب.

