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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حفل تخرج الدفعة 49 بإكليريكية المحرق .. صور

آباء الكنيسة
آباء الكنيسة
ميرنا رزق

نظّمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، حفل تخرج الدفعة ٤٩ من طلبة الكلية، تحت شعار "الكرمة المشتهاة".

الكلية الإكليريكية اللاهوتية

حضر الاحتفال أصحاب النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ومدير الكلية الإكليريكية بالدير، والأنبا ثاوفيلوس أسقف إيبارشية منفلوط ومدرس مادة علم الآباء بالكلية، والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص ومدرس مادتي القانون الكنسي والأحوال الشخصية بالكلية، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لعدد من أسر الطلبة الخريجين.

بدأ فعاليات اليوم بصلاة القداس الإلهي، وخلاله تمت رسامة بعض طلبة الفرقة الثانية شمامسةً في رتبة أغنسطس (قارئ)، وكذلك رسامة طلبة الفرقة الرابعة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).

بعد انتهاء القداس الإلهي، أُقيمت مراسم الحفل في القاعة الكبرى بالكلية، حيث تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تعكس رؤية الكلية وشعارها لهذا العام "الكرمة المشتهاة". وقد عبّر الحضور عن سعادتهم بالمستوى الرفيع الذي أظهرته الكلية، وأشادت أسر الخريجين بحسن الضيافة والاستقبال، مقدمين التهاني لأبنائهم على هذا النجاح.

الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكية اللاهوتية المحرق الأنبا بيجول القداس الإلهي شمامسةً

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