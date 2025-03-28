مسلسل البطل.. نور علي توافق على الزواج من فرج لإنقاذ نفسها

شهد مسلسل البطل أحداثا مثيرة، فبعد رفضها هي وأهلها له واستنكارهم لطلب يدها للزواج، توافق مريم (نور علي) على الزواج من فرج (محمود نصر) على أن يتم الطلاق بعد أن تضع مولودها، لأنها الوسيلة الوحيدة لسترها من الفضيحة بعد حملها من خطيبها المتوفي مروان (خالد شباط)، وهذا ضمن أحداث مسلسل البطل.

تزداد الأجواء توتراً بتطور الأحداث مع الحلقة الثامنة والعشرين، عندما تذهب مريم إلى فرج لتسأله عن سبب طلبه يدها للزواج، فيؤكد لها أنه ليس لديه أية مطامع أو أهداف دفينة، وكل ما يريده هو خدمتها هي وأهلها لما لهم من فضل كبير عليه، وبتطور الحوار بينهما تتأكد شكوك مريم في كون فرج يعرف بأمر حملها، ويريد بذلك أن ينقذها من كلام الناس.

بعد فراق مروان واستشهاده أثناء تأديته للخدمة العسكرية الإجبارية، تشعر مريم بالحزن والغضب الشديدين، وتؤنب أهلها على تسويفهم لزواجهما عدة مرات، متهمة إياهم بأنهم السبب فيما وصلت إليه من مصير بائس، لذا توافق على الزواج من فرج الذي يعتبره الكثير من أهل الضيعة بلطجي ونصاب، رغم من عدم حضور والدها لعقد القران، حيث ترى في فرج الحل الوحيد لأزمتها.

مسلسل البطل من إخراج الليث حجو، وتأليف رامي كوسا، وبطولة محمود نصر، بسام كوسا، نور علي، خالد شباط، هيما إسماعيل، نانسي خوري ووسام رضا.