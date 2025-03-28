قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يهدي سائق توك توك 100 ألف جنيه هدية لهذا السبب
بحضورٍ مهيب.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور محمد المحرصاوي
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
من كان مقصرا في رمضان.. خطيب المسجد الحرام يوصيه بـ7 أعمال قبل غلق الباب
قبل عيد الفطر.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة
لا نستحق ساعة يد.. تعليق صادم من جوارديولا على جوائز مونديال الأندية
جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق عالميا ومحليا
حاتم صلاح ضحية رامز جلال في رامز إيلون مصر اليوم | شاهد
أوكرانيا تتسلم حزمًا دفاعية جديدة.. وزيلينسكى يؤكد سريان العقوبات ضد روسيا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار.. والمجلس العسكري يطالب العالم بإرسال مساعدات
طارق فهمى: الأوضاع تتأزم داخل إسرائيل.. ونتنياهو مستمر فى الحرب دفاعًا عن منصبه
تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

عيد الفطر
عيد الفطر
أحمد أيمن

أعلنت أستراليا رسميًا عن موعد عيد الفطر المبارك للعام 2025، حيث سيكون أول أيام العيد هو يوم الاثنين الموافق 1 شوال. 

جاء هذا الإعلان من مجلس الإفتاء الأسترالي الذي أكد أن آخر يوم في رمضان سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 30 رمضان.

جدير بالذكر أن أستراليا كانت من أولى الدول التي أعلنت عن بدء شهر رمضان للعام 2025، حيث بدأ الصيام في السبت الأول من مارس، وكان قد تم تبليغ 20 دولة أخرى بمثل هذا الموعد. 

هذه الدول تضمنت كلا من مصر، والسعودية، وقطر، وعمان، والإمارات، وغيرها.

تحري هلال شوال

في بيان رسمي، أوضح مجلس الإفتاء الأسترالي أنه بعد تحرّيه من المراصد المحلية والعالمية، تبين أن هلال شوال سيولد في سيدني يوم السبت 29 مارس 2025، في الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شنرق أستراليا، بعد غروب شمس تلك الليلة. 

بينما في بيرث، سيولد الهلال في نفس اليوم ولكن الساعة 6:57 مساءً بتوقيت غرب أستراليا، بعد غروب الشمس أيضًا. 

وعليه، فإن الهلال لن يُرى في اليوم التالي، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين.

معايير تحري الهلال 

يعتمد مجلس الإفتاء الأسترالي في تحديد نهايات الأشهر القمرية على حساب ميلاد الهلال قبل غروب الشمس، وكذلك مدة غروبه بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤيته. 

هذه الطريقة في تحديد الشهور القمرية قد تم اعتمادها من قبل العديد من المجالس العلمية العالمية المرموقة.

وأعرب مجلس الأئمة الوطني الأسترالي ومجلس الإفتاء الأسترالي عن تفهمهما للآراء المختلفة التي قد تُطرح من قبل الأئمة والعلماء في هذا الشأن. حيث دعا المجلسان جميع المسلمين إلى احترام هذه الآراء المختلفة والعمل على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والتركيز على القيم والمصالح المشتركة التي تجمعهم سويًا.

اختلاف الآراء بين الفلكيين

في الفترة الأخيرة، شهدت الساحة الفلكية جدلاً كبيرًا حول التوقعات المتعلقة برؤية الهلال في 29 رمضان، حيث أبدى فريق من الفلكيين رأيًا يؤكد إمكانية رؤية الهلال، بينما رأى آخرون استحالة ذلك.

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا يوضح أن ما يبدو كاختلاف بين الفلكيين هو في الواقع نتاج لتباين الجهات الرسمية في إعلان بداية الأشهر الهجرية. 

ولفت المركز الانتباه إلى أن تحديد موعد عيد الفطر هو من اختصاص السلطات الرسمية، وليس الفلكيين. فدور الفلكيين يتمثل في تقديم المعلومات العلمية المتعلقة برؤية الهلال وتحديد مدى إمكانية مشاهدته من عدمها.

عيد الفطر موعد عيد الفطر موعد أول أيام عيد الفطر هلال شوال رؤية هلال شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

صورة أرشيفية

متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة

التسول

تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون

مجلس النواب

برلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرة

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

إبراهيم الطوخي

تعليق صادم قبل وفاته| تعليق يدعو بموت إبراهيم الطوخي يُثير ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد