رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

أعلنت أستراليا رسميًا عن موعد عيد الفطر المبارك للعام 2025، حيث سيكون أول أيام العيد هو يوم الاثنين الموافق 1 شوال.

جاء هذا الإعلان من مجلس الإفتاء الأسترالي الذي أكد أن آخر يوم في رمضان سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق 30 رمضان.

جدير بالذكر أن أستراليا كانت من أولى الدول التي أعلنت عن بدء شهر رمضان للعام 2025، حيث بدأ الصيام في السبت الأول من مارس، وكان قد تم تبليغ 20 دولة أخرى بمثل هذا الموعد.

هذه الدول تضمنت كلا من مصر، والسعودية، وقطر، وعمان، والإمارات، وغيرها.

تحري هلال شوال

في بيان رسمي، أوضح مجلس الإفتاء الأسترالي أنه بعد تحرّيه من المراصد المحلية والعالمية، تبين أن هلال شوال سيولد في سيدني يوم السبت 29 مارس 2025، في الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شنرق أستراليا، بعد غروب شمس تلك الليلة.

بينما في بيرث، سيولد الهلال في نفس اليوم ولكن الساعة 6:57 مساءً بتوقيت غرب أستراليا، بعد غروب الشمس أيضًا.

وعليه، فإن الهلال لن يُرى في اليوم التالي، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين.

معايير تحري الهلال

يعتمد مجلس الإفتاء الأسترالي في تحديد نهايات الأشهر القمرية على حساب ميلاد الهلال قبل غروب الشمس، وكذلك مدة غروبه بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤيته.

هذه الطريقة في تحديد الشهور القمرية قد تم اعتمادها من قبل العديد من المجالس العلمية العالمية المرموقة.

وأعرب مجلس الأئمة الوطني الأسترالي ومجلس الإفتاء الأسترالي عن تفهمهما للآراء المختلفة التي قد تُطرح من قبل الأئمة والعلماء في هذا الشأن. حيث دعا المجلسان جميع المسلمين إلى احترام هذه الآراء المختلفة والعمل على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والتركيز على القيم والمصالح المشتركة التي تجمعهم سويًا.

اختلاف الآراء بين الفلكيين

في الفترة الأخيرة، شهدت الساحة الفلكية جدلاً كبيرًا حول التوقعات المتعلقة برؤية الهلال في 29 رمضان، حيث أبدى فريق من الفلكيين رأيًا يؤكد إمكانية رؤية الهلال، بينما رأى آخرون استحالة ذلك.

أصدر مركز الفلك الدولي بيانًا يوضح أن ما يبدو كاختلاف بين الفلكيين هو في الواقع نتاج لتباين الجهات الرسمية في إعلان بداية الأشهر الهجرية.

ولفت المركز الانتباه إلى أن تحديد موعد عيد الفطر هو من اختصاص السلطات الرسمية، وليس الفلكيين. فدور الفلكيين يتمثل في تقديم المعلومات العلمية المتعلقة برؤية الهلال وتحديد مدى إمكانية مشاهدته من عدمها.