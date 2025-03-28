قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف سر عايشة في أحداث الحلقة 14 من مسلسل عايشة الدور
أول ظهور لـ شيخ الأزهر بعد مرضه في عزاء محمد المحرصاوي مرتديا الكمامة
فهد البطل الحلقة 28.. غلاب ينتقم من عجيبة
وزارة الخارجية تكشف حالة الجالية المصرية في ميانمار بعد الزلزال
الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
رغم مرضه.. شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي.. صور
مسلسل فهد البطل الحلقة 28.. العلامة أنقذت عمرو الجارحي من الموت| صور
احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة
أيمن موكا يدرك التعادل لسيراميكا كليوباترا في مرمى الزمالك بكأس مصر
أكثر من 20 غارة للاحتلال استهدفت بلدات الجنوب اللبناني
مصطفى بكري يكشف تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بـ شيخ الأزهر
شكرا للجمهور الكبير.. باسم سمرة يحتفل بتصدر العتاولة 2 قائمة الأعلى مشاهدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
آية التيجي

يتسبب استخدام الإير فراير يوميًا في بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها، رغم أنها تُعتبر بديلاً صحيًا للقلي التقليدي.

مخاطر استخدام الإير فراير يوميا

يجب استخدام الإير فراير باعتدال ووفقًا للإرشادات الصحيحة، لأنه يعتبر خيارًا صحيًا أكثر، مقارنة بالقلي التقليدي، ولكن لا يُفضل الاعتماد عليه يوميًا فقط.

وكشف موقع “BBC Good Food” عن أبرز المخاطر المحتملة لاستخدام الإير فراير بشكل مستمر، ومن أبرزها ما يلي :

ـ إنتاج مواد ضارة بالصحة:

عند طهي الأطعمة في درجات حرارة عالية، خاصة النشويات، مثل: البطاطس، قد تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية ترتبط بمشاكل صحية عند التعرض لها بكميات كبيرة.


ـ التأثير على جودة الطعام:

قد يؤدي الطهي المتكرر في الإير فراير إلى فقدان العناصر الغذائية في بعض الأطعمة، خاصة الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين C.

مخاطر استخدام الإير فراير يوميا


ـ انبعاثات غير آمنة:

بعض الموديلات قد تنتج أبخرة زيتية أو غازات ضارة عند تسخين الزيوت أو الدهون بشكل متكرر، مما قد يؤثر على جودة الهواء داخل المنزل.


ـ التأثير على صحة القلب:

رغم أنها تقلل استخدام الزيت، إلا أن بعض الأشخاص يعتمدون على الأطعمة المصنعة والمجمدة التي تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة، مما قد يكون له تأثيرا سلبيا على صحة القلب.


ـ الإفراط في تناول الطعام المقلي:

استخدام الإير فراير قد يجعل البعض يستهلك الأطعمة المقلية بشكل مفرط، ظنًا أنها صحية تمامًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.


ـ المخاطر الكهربائية:

الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز أو تلف بعض أجزائه، مما قد يشكل خطرًا إذا لم يتم صيانته وتنظيفه بانتظام.

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

كيفية تقليل مخاطر استخدام الإير فراير؟

ـ تجنب طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة عالية جدًا.
 

ـ عدم الاعتماد الكلي على الإير فراير، والتنويع في طرق الطهي.


ـ التأكد من التهوية الجيدة عند استخدام الجهاز.


ـ تنظيف الجهاز بانتظام لتجنب تراكم الدهون وبقايا الطعام.


ـ اختيار الأطعمة الطازجة بدلاً من المجمدة أو المصنعة.

الإير فراير ٱستخدام الإير فراير مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا القلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 أبريل

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

أحمد كجوك وزير المالية

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

وزير الكهرباء

الكهرباء: فرق طوارئ ولجان مرور و465 مركز خدمة وسيارات متنقلة لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد

بالصور

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء
مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

فيديو

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد