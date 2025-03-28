احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

يتسبب استخدام الإير فراير يوميًا في بعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها، رغم أنها تُعتبر بديلاً صحيًا للقلي التقليدي.

مخاطر استخدام الإير فراير يوميا

يجب استخدام الإير فراير باعتدال ووفقًا للإرشادات الصحيحة، لأنه يعتبر خيارًا صحيًا أكثر، مقارنة بالقلي التقليدي، ولكن لا يُفضل الاعتماد عليه يوميًا فقط.

وكشف موقع “BBC Good Food” عن أبرز المخاطر المحتملة لاستخدام الإير فراير بشكل مستمر، ومن أبرزها ما يلي :

ـ إنتاج مواد ضارة بالصحة:

عند طهي الأطعمة في درجات حرارة عالية، خاصة النشويات، مثل: البطاطس، قد تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية ترتبط بمشاكل صحية عند التعرض لها بكميات كبيرة.



ـ التأثير على جودة الطعام:

قد يؤدي الطهي المتكرر في الإير فراير إلى فقدان العناصر الغذائية في بعض الأطعمة، خاصة الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل فيتامين C.

مخاطر استخدام الإير فراير يوميا



ـ انبعاثات غير آمنة:

بعض الموديلات قد تنتج أبخرة زيتية أو غازات ضارة عند تسخين الزيوت أو الدهون بشكل متكرر، مما قد يؤثر على جودة الهواء داخل المنزل.



ـ التأثير على صحة القلب:

رغم أنها تقلل استخدام الزيت، إلا أن بعض الأشخاص يعتمدون على الأطعمة المصنعة والمجمدة التي تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة، مما قد يكون له تأثيرا سلبيا على صحة القلب.



ـ الإفراط في تناول الطعام المقلي:

استخدام الإير فراير قد يجعل البعض يستهلك الأطعمة المقلية بشكل مفرط، ظنًا أنها صحية تمامًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.



ـ المخاطر الكهربائية:

الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز أو تلف بعض أجزائه، مما قد يشكل خطرًا إذا لم يتم صيانته وتنظيفه بانتظام.

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

كيفية تقليل مخاطر استخدام الإير فراير؟

ـ تجنب طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة عالية جدًا.



ـ عدم الاعتماد الكلي على الإير فراير، والتنويع في طرق الطهي.



ـ التأكد من التهوية الجيدة عند استخدام الجهاز.



ـ تنظيف الجهاز بانتظام لتجنب تراكم الدهون وبقايا الطعام.



ـ اختيار الأطعمة الطازجة بدلاً من المجمدة أو المصنعة.