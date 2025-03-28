نشرة المرأة والمنوعات| كيف يتناول مرضى السكري كحك العيد بأمان .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: كيف يتناول مرضى السكري كحك العيد بأمان؟، استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة، مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

حفل زفاف أسطوري لـ جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم| شاهد

كيف يتناول مرضى السكري كحك العيد بأمان؟

بعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة